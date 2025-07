Felsenbad besonders sicher I Reiseziele per Zug I geflüchtete Jugendliche in Reideburg

es ist Urlaubszeit - und das noch viele Wochen lang. Die Sommerferien sind voll im Gange und auch bei uns verabschieden sich erste Kollegen in die verdiente Sommerpause. Bei mir dauert es noch etwas, bis es soweit ist. Einigen von Ihnen geht es vielleicht genauso. Gut, dass man den Urlaub auch zu sich nach Hause oder zumindest in die Umgebung holen kann, beispielsweise mit einer kleinen Erfrischung. Wer das Seewasser scheut, hat möglicherweise mehr Freude im Freibad. Da sticht im Moment vor allem eines heraus - das Felsenbad in Landsberg. Das wurde von der DRK Wasserwacht mit fünf von fünf möglichen Sternen in puncto Sicherheit ausgezeichnet. Was genau dort beachtet wird, warum das Felsenbad so gut abgeschnitten hat und wo die wenigen Punkte zur Perfektion fehlen, habe ich für Sie herausgefunden.

Falls Sie spontan noch ein Reiseziel suchen, das von Halle gut erreichbar ist, dann werfen Sie gerne einen Blick in unsere heutige Ausgabe. Dort hat sich meine Kollegin genaustens mit den Zugverbindungen auseinandergesetzt und geschaut, welche Reiseziele man per Direktverbindung erreichen kann und wie lange das dauert. Ob Berge oder Meer, die Strecken sind abwechslungsreich. Welche davon andere Reisende am liebsten nutzen, erfahren Sie auch.

Mehrere Proteste gab es kürzlich von Anwohnern in Reideburg als bekannt wurde, dass dort eine Unterkunft für geflüchtete Jugendliche entstehen soll. Mittlerweile sind zehn Jugendliche eingezogen. Mein Kollege war vor Ort und hat geschaut, ob sich die Lage entspannt hat.

Ich wünsche einen schönen Mittwoch.

Luisa König