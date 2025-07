Geld für ein neues Viertel in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 10. Juli 2025

ein bisschen habe es wie eine Kulisse für einen düsteren Gangsterfilm gewirkt, beschreibt mein Kollege Jonas Nayda die Situation, in der die Zusage zur Förderung eines für Halle sehr wichtigen Projekts offiziell vollzogen wurde: Inmitten von leerstehenden Industrieruinen mit eingeschlagenen Fensterscheiben, Graffiti an den Wänden und halb überwucherten Geröllhaufen fand die Übergabe des Bescheids über 119,7 Millionen Euro Fördermittel statt. Mit dem Geld soll in den nächsten Jahren auf der Brache des alten RAW-Geländes hinter dem Hauptbahnhof Halle ein komplett neues Stadtviertel entstehen. Näheres dazu lesen Sie im Beitrag meines Kollegen.