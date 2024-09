Groß war das Interesse am Tag der Justizberufe an den Rundgängen durch das Justizzentrum am Thüringer Bahnhof – hier ein Blick ins Archiv.

Halle (Saale)/MZ. - Wie in fast allen Branchen fehlt auch in der Justiz der Nachwuchs. Doch geht es nach dem Ansturm an Interessenten, die am Samstag den erstmals angebotenen landesweiten Tag der Justizberufe in Halle besucht haben, dürfte es bald weniger Sorgen in diesem Berufsfeld geben.