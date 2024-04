Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hat Sie, wenn Sie bisher mit dem Auto stadtauswärts aus Halle in Richtung Süden wollten, die Dauerbaustelle in der Merseburger Straße genervt? Ok, wenn es für mich mit den Enkelkindern zum Beispiel ins Spaßbad Maya Mare in Beesen oder zum Indoor-Spielplatz „Arche Noah“ ging, war der Weg über die Europa-Chaussee nicht unbedingt der schlechteste - da relativ stau- und ampelfrei. Für Anwohner der Merseburger und ihrer Seitenstraßen jedoch war die über zwei Jahre währende Sperrung dieser wichtigen Nord-Süd-Achse der Stadt eine Belastung, für viele andere Autofahrer sicherlich auch.