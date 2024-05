Sekretärin der „Fab Four“ zu Gast in Halle/Wagenknecht-Unterstützer treffen sich/Was Parteien versprochen und gehalten haben

Ganz nah an den Beatles

Hier in Halle, Newsletter vom 27. April 2024

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

„She loves you“, „Obladi oblada“, „Yesterday“ .... Vermutlich ist Ihnen längst klar, worauf ich hinaus will. Natürlich, auf die Beatles. Deren Sektreträrin war am Wochenende im halleschen Beatles-Museum zu Gast und hat von ihrer Arbeit mit den „Pilzköpfen“. Sie wären gern dabei gewesen? Zumindest einen Endruck erhalten Sie auf www.mz.de oder in der gedruckten Dienstagsausgabe.