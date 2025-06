ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die neue Woche. Bei mir persönlich wirkte ja am Montag noch ein bisschen das Wochenende nach, das in meinem Fall dank freiem Brückentag sehr lang war. Den Kindertag haben wir als Familie unter anderem im Hauptbahnhof verbracht.

Lesen Sie hier, wie das Kinderfest der MZ im Hauptbahnhof war.

Das Modell vom Zukunftszentrum, das am Wochenende noch im gläsernen Redaktionsbüro im Hauptbahnhof ausgestellt war, ist inzwischen wieder in die Obhut der Stadtverwaltung zurückgegeben. Es soll nun aber nicht in einer Abstellkammer landen, sondern schon in wenigen Wochen erneut und langfristiger ausgestellt werden - im Salinemuseum der Stadt.

Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat aufgeschrieben, was die Hallenser über das Modell gesagt haben.

Ende der Woche werden in Halle die Händel-Festspiele eröffnet. Um 16 Uhr beginnt auf dem Marktplatz die traditionelle Feierstunde mit Open-Air-Livemusik am Händeldenkmal. Bis zum 15. Juni gibt es dann täglich Konzerte und Veranstaltungen über das Stadtgebiet verteilt. Vieles ist schon ausverkauft, doch Restkarten sind teilweise noch zu haben.

Und da am nächsten Montag schon wieder ein Feiertag ist, winkt vielen Hallensern auch wieder ein schön langes Wochenende.

In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Restwoche!

Ihr Jonas Nayda