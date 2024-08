es war eine denkwürdige Sitzung des Stadtrates am Mittwoch im Stadthaus am Marktplatz. An spannenden Themen und wichtigen Entscheidungen mangelte es wahrlich nicht. Dabei stand die wohl größte Entscheidung der noch jungen Wahlperiode im nichtöffentlichen Teil der Sitzung auf der Tagesordnung: Die Versetzung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (Hauptsache Halle) in den Ruhestand.

Spoiler: Wiegand ist ab September nicht mehr OB.

Was sonst noch alles während der Ratssitzung passierte, können Sie in dem Live-Ticker nachlesen, den ich während der Sitzung geschrieben habe. Sie finden ihn hier.

Wie es in Halle nun bis zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters weitergeht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wir werden Sie auf jeden Fall informieren.

