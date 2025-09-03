Oberbürgermeister Alexander Vogt will die Hochstraße abreißen lassen und löst eine Debatte aus. Ebenfalls wichtig: Die Tina rollt.

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt bringt Schwung nach Halle - als Hans Dampf in allen thematischen Gassen. Jetzt stößt er eine Debatte an, die andere erst lieber in Ruhe hinter verschlossenen Türen diskutiert hätten: den Abriss der Hochstraße. Vogt will dafür einen Tunnel bauen lassen. Ob und wie das geht, erfahren Sie hier.

Bleiben wir beim Straßenverkehr, besser gesagt auf den Schienen in Halle. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze war bei der Jungfernfahrt der neuen Tina dabei - Halles Antwort auf den Straßenbahnverkehr der Zukunft. Sie beschreibt die ersten Meter der Tram und hat mit Leuten gesprochen, die die ersten Fahrgäste waren.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man auch gut zum Steintor. Das Varieté ist nicht nur die Heimat der Weihnachtsrevue, sondern auch von hochrangigen Künstlern, die gern hier her kommen. Auf welche Stars Sie sich freuen können, hat meine Kollegin Katja Pausch ergründet.

Die Woche nähert sich dem Bergfest. Ich wünsche Ihnen angenehme Tage und genießen Sie die Sonne, solange sie uns im Spätsommer noch goldene Tage zaubert.

Ihr Dirk Skrzypczak