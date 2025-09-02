OB will B80-Brücke abreißen Tunnel statt Hochstraße in Halle – ist Vogts Plan überhaupt machbar?
Halles OB will die Hochstraße abreißen. Der Verkehr soll dann unter die Erde. Der Aufwand dafür wäre hoch, zumal der Franckeplatz mit der „Arschloch-Ampel“ schon heute überlastet ist.
Aktualisiert: 02.09.2025, 18:32
Halle (Saale)/MZ - Als die 700 Meter lange Hochstraße zwischen der halleschen Altstadt und Halle-Neustadt Anfang der 1970er Jahre gebaut wurde, feierte man sie als attraktivstes Bauvorhaben im Bezirk Halle.