das möchte man nicht glauben und erst recht nicht mitgefahren sein: Eine Busfahrerin ist in Halle betrunken am Steuer erwischt worden. Couragierte Fahrgäste haben die Polizei gerufen. Was sich sonst noch abspielte und wie die Havag den Fall einordnet, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak recherchiert.

Weitaus positiver stimmende Nachrichten gibt es aus der Dölauer Heide, wie Marvin Matzulla in Erfahrung gebracht hat: Der beliebte Heidekiosk öffnet wieder. Was das neue Betreiberpaar vorhat und was auf der Speisekarte stehen soll, erfahren Sie hier.

Apropos neu: Sind Sie schon mal mit Halles Tina-Straßenbahn gefahren? Das würde Sie reizen, doch Sie wissen nicht, an welcher Haltestelle Sie warten sollen? Ihnen kann geholfen werden, die hallesche Verkehrs-AG macht es möglich. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr, auch, wie sich die Tina in ihren ersten Fahrten mt Fahrgästen so gemacht hat.

