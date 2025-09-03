Zehn Monate nach der Aufgabe durch Kai Müller feiert der beliebte Heidekiosk am Donnerstag eine große Wiedereröffnung. Was der neue Betreiber vorhat und wie er an die 40 Jahre Familientradition anknüpfen will.

Ali Zonobi mit seiner Frau Mahlagha vor dem Heidekiosk in der Salzmünder Straße.

Halle (Saale)/MZ - Nachdem der beliebte Heidekiosk im Dezember 2024 nach über 40 Jahren Familienbetrieb seine Türen schließen musste, gibt es nun erfreuliche Nachrichten. Ein neuer Betreiber ist gefunden und bringt nicht nur frischen Schwung, sondern auch eine neue und kulinarische Vielfalt mit.