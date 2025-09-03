weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Ermittlungen nach Amtsgeschäften: Untreue-Verdacht in Vorharz: Strafanzeigen gegen Bürgermeister Benno Liebner und weitere Verwaltungsmitarbeiter

Ermittlungen nach Amtsgeschäften Untreue-Verdacht in Vorharz: Strafanzeigen gegen Bürgermeister Benno Liebner und weitere Verwaltungsmitarbeiter

Der Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge bringt Vorharz-Bürgermeister Benno Liebner in Erklärungsnot. Ein Disziplinarverfahren läuft, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue gegen ihn und zwei Mitarbeiter. Droht dem parteilosen Bürgermeister jetzt ein politisches Beben?

Von Dennis Lotzmann und Dieter Kunze Aktualisiert: 03.09.2025, 19:03
Untreue-Vorwürfe gegen Vorharz-Bürgermeister Benno Liebner und weitere Mitarbeiter der Verbandsgemeinde: Unter anderem geht es um die Veräußerung dieses alten Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr Ditfurt.
Untreue-Vorwürfe gegen Vorharz-Bürgermeister Benno Liebner und weitere Mitarbeiter der Verbandsgemeinde: Unter anderem geht es um die Veräußerung dieses alten Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr Ditfurt. Foto: Feuerwehr Ditfurt

Wegeleben/Halberstadt. - Bei der Ausstattung der Feuerwehren gibt es einen permanenten Durchlauf: Fahrzeuge werden beschafft, altern und werden irgendwann ersetzt und veräußert. So auch in der Verbandsgemeinde Vorharz. Das Prozedere um Ausmusterung und Verkauf von zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) hat für Verantwortliche jetzt ein juristisches Nachspiel - die Staatsanwaltschaft ermittelt nach drei Strafanzeigen. Besonders pikant: Dabei rückt auch der parteilose Bürgermeister Benno Liebner in den Fokus der Ermittler.