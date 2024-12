Kai Müller hat nach 25 Jahren seinen Heidekiosk geschlossen. An fehlender Kundschaft hat es nicht gelegen. Stattdessen überwog der Frust über zu viel Vorschriften und Preissteigerungen.

Auf eine letzte Bockwurst am Heidekiosk

Traditions-Imbiss in Halle schließt

Halle (Saale)/MZ - Die Tasse Kaffee kostet 1,50 Euro, die Bockwurst 2 Euro. Derart niedrige Preise wie am Heidekiosk ist man als Kunde überhaupt nicht mehr gewohnt. Doch auch am Heidekiosk sind die Tage der schnellen Mahlzeit zum kleinen Preis nun gezählt: Am Tag vor Heiligabend hat Inhaber Kai Müller seinen Imbiss zum letzten Mal geöffnet.