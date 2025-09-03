Zum Tag des Weltfriedens werden in der Zeitzer Michaeliskirche Zeichen des Friedens gesetzt. Bis zum Jahresende ist dort eine bundesweite Ausstellung zu sehen. Was es damit auf sich hat.

Zeichen des Friedens – so heißt die Installation von Sölk Schulze in der Michaeliskirche. Sie wurde am Montag eröffnet.

Zeitz/MZ. - Etwas 800 weiße Friedenstauben streben am Himmel der Zeitzer Michaeliskirche zum Altar. Die moderne Kunstinstallation von Sölk Schulze erlebte am Montagabend eine feierliche Einweihung. Die Tauben wurden vor allem von Kindern der evangelischen Grundschule Zeitz, dem Regenbogenkreis und der Kantorei Zeitz in Origami-Technik gefaltet. Dabei steht die japanische Papierfalttechnik als Symbol für Glück, Liebe und Frieden. Jedes einzelne Taube in der Kirche trägt einen Wunsch, eine Botschaft, die Hoffnung auf Frieden. An drei Harfen hängen sie an unsichtbaren Fäden im Kirchenhimmel.