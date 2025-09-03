Lucas Eggert aus Allstedt steht an der Spitze des Landesverbandes der Berg- und Hüttenvereine in Sachsen-Anhalt. Was er sich vorgenommen hat.

Lucas Eggert im Traditionsmuseum des Eisleber Bergschulvereins, der sich jetzt dem Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute Eisleben angeschlossen hat.

Eisleben/Wettelrode/MZ. - Die jahrhundertealte Bergbautradition in Mansfeld-Südharz weiter lebendig zu halten, ist keine leichte Aufgabe. Die Schächte und Hüttenbetriebe existieren nicht mehr, und die nach der Wende gegründeten Bergbau- und Traditionsvereine leiden naturgemäß immer mehr unter Überalterung und sinkenden Mitgliederzahlen. So wie der Traditionsverein Bergschule (TVB) Eisleben, der bereits kurz vor der Auflösung stand und sich jetzt dem Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute (VMBH) Eisleben angeschlossen hat.