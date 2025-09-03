Im Eisleber Schulgartenweg wird das Richtfest für den Neubau der Förderschule „Pestalozzi“ gefeiert. Der Landkreis und das Land investieren hier mehr als zehn Millionen Euro.

John Hoffmann (3. von rechts) aus der 9. Klasse bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler für den Neubau der Pestalozzischule.

Eisleben/MZ. - Noch ist das Gebäude ein Rohbau. Doch nicht mehr lange – „bald wird es unser neues Zuhause sein“, sagte John Hoffmann. Er ist Schüler der 9. Klasse der Förderschule „Pestalozzi“ Eisleben, die an ihrem bisherigen Standort im Schulgartenweg einen Neubau erhält. Nachdem Ende vergangenen Jahres der Grundstein gelegt worden ist, konnte am Montag das Richtfest gefeiert werden. Und Klassensprecher John durfte im Namen der rund 200 Schülerinnen und Schüler einige Dankesworte sprechen.