  4. Eröffnung des Eisleber Wiesenmarkts: Warum die Stadträte den Wiesenfestumzug boykottieren

Um das diesjährige Eröffnungsspektakel des Eisleber Wiesenmarkts gibt es weiter Wirbel. Der Stadtrat wird nicht am Empfang und am Umzug teilnehmen.

Von Jörg Müller 04.09.2025, 08:00
Der Festumzug führt durch die Lindenallee zum Wiesengelände.
Eisleben/MZ. - Der Eisleber Stadtrat wird die diesjährige Eröffnungszeremonie des Wiesenmarkts boykottieren. „Alle Stadträte werden nicht am Empfang im Rathaus und auch nicht am Umzug teilnehmen, sondern den Fassbieranstich mit unseren Bürgern feiern“, heißt es in einer Erklärung, die die Stadtratsvorsitzende Elke Krehan (CDU) in der jüngsten Sitzung am Dienstag verlesen hat.