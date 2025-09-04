weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Problemfall Müll: Illegaler Sperrmüll in Ascherslebener Wohngebieten: Wer zahlt für die Entsorgung?

Matratzen, Elektrogeräte und Spielsachen landen in Aschersleben immer wieder neben den Müllsammelstellen. Das sorgt für Diskussionen über Verantwortung und Kosten.

Von Katrin Wurm 04.09.2025, 10:15
Elektroschrott, Matratzen und anderer Unrat wird zum Leidwesen vieler Anwohner oft illegal an Müllsammelplätzen abgeladen.
Elektroschrott, Matratzen und anderer Unrat wird zum Leidwesen vieler Anwohner oft illegal an Müllsammelplätzen abgeladen. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Müll und Unrat rund um die Müllsammelplätze sind in Aschersleben keine Seltenheit. Gerade an Sammelstellen in der Nähe von Mehrfamilienhäusern häufen sich Beschwerden von Anwohnern. Immer wieder geht es dabei um Sperrmüll, der außerhalb der vorgesehenen Termine abgestellt werde – wenn es denn überhaupt einen Termin gibt.