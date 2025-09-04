Gina Danielczik ist studierte Agraringenieurin und hat auch in der Landwirtschaft gearbeitet. Doch irgendwann konnte sie Familie und Beruf nicht mehr unter einen Hut bringen.

Warum eine Landwirtin vor zehn Jahren ins Fischgeschäft wechselte

Gina Danielczik verkauft seit zehn Jahren Fisch auf dem Wochenmarkt in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Dass die ältere Dame ein Fischbrötchen mit Bismarckhering bekommt, weiß Gina Danielczik ohne Worte. Sie kennt ihre Stammkunden. „Wenn man es selber macht, schmeckt es nicht so", meint die Seniorin, die gerade vom Sport kommt und sich danach gern ein Fischbrötchen am Stand von „Fisch Gutzeit" auf dem Wochenmarkt in Bernburg schmecken lässt.