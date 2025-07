Zeitz/MZ. - „Schwerter zu Pflugscharen“, steht auf einer kleinen weißen Friedenstaube. Hunderte davon hängen bereits am „Himmel“ in der Zeitzer Michaeliskirche. Rund 500 weitere Friedenssymbole sollen auf einem dritten Segel noch installiert werden. „Um Frieden kämpfen ist schon sprachlich ein Widerspruch. Wir müssen es anders machen – weiblicher, mütterlich und dürfen darin nicht nachlassen! Ich habe zwei Kinder und einen Enkel. Es darf keinen Dritten Weltkrieg geben“, sagt Susanne Salzmann. Sie trägt eine Kette mit christlichem Kreuz, engagiert sich seit Jahren im Förderverein Rühlmannorgel St. Michael Zeitz und für die Sanierung der jener Orgel in der Michaeliskirche. Jetzt also ein Friedensprojekt in großer Dimension.

