Erstmals fällt der Startschuss für die Apfelernte in Sachsen-Anhalt auf dem halleschen Marktplatz. Anbieter aus der Region stellen sich dabei vor. Wie ein Höhnstedter Obstbauer auf die Ernte blickt.

Nach katastrophalem 2024 - Welche Ernte die Obstbauern um Halle in diesem Jahr erwarten

Apfelhoheit Alida I.: Die Blütenkönigin von Sachsen und Sachsen-Anhalt präsentiert zum Start der Erntesaison eine Auswahl an Apfelsorten.

Halle (Saale)/MZ. - Stürmisch – nicht anders kann man den Auftakt der Apfelernte, für den erstmals auf Halles Marktplatz der Startschuss gefallen ist, nennen: Noch bevor Jörg Geitel, Vorsitzender des Obstbauverbandes Sachsen und Sachsen-Anhalt, den Erntebeginn offiziell verkünden konnte, warf eine kräftige Windböe einen der Stände der Anbieter um. Etliche Liter Apfelsaft ergossen sich auf den Boden.