  4. „Heaven Can Wait“-Chor erstmals in Halle: Von wegen alt! Mit welchen Hits 90-Jährige das Publikum im Steintor-Varieté begeistern

Das Steintor-Varieté ist in die Herbst/Winter-Saison gestartet. Welche besonderen Veranstaltungen im Programm stehen.

Von Katja Pausch 03.09.2025, 06:00
Von wegen alt! Die Mitglieder des berühmten „Heaven Can Wait“-Chores aus Hamburg gehören zur Generation Ü 70. Ihr Credo: Singen hält jung.
Von wegen alt! Die Mitglieder des berühmten „Heaven Can Wait“-Chores aus Hamburg gehören zur Generation Ü 70. Ihr Credo: Singen hält jung. Foto: Baraniak

Halle (Saale)/MZ. - Von wegen alt! Wenn das Steintor-Varieté jetzt in die Herbst/Winter-Saison startet, ist eine Zielgruppe besonders angesprochen: Menschen im Herbst ihres Lebens. Dass damit nicht nur das Publikum, sondern auch die Bühnenakteure selbst gemeint sind, beweist ein Blick ins Programmheft des Varietés.