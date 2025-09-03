„Heaven Can Wait“-Chor erstmals in Halle Von wegen alt! Mit welchen Hits 90-Jährige das Publikum im Steintor-Varieté begeistern
Das Steintor-Varieté ist in die Herbst/Winter-Saison gestartet. Welche besonderen Veranstaltungen im Programm stehen.
Halle (Saale)/MZ. - Von wegen alt! Wenn das Steintor-Varieté jetzt in die Herbst/Winter-Saison startet, ist eine Zielgruppe besonders angesprochen: Menschen im Herbst ihres Lebens. Dass damit nicht nur das Publikum, sondern auch die Bühnenakteure selbst gemeint sind, beweist ein Blick ins Programmheft des Varietés.