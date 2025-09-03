Das Steintor-Varieté ist in die Herbst/Winter-Saison gestartet. Welche besonderen Veranstaltungen im Programm stehen.

Von wegen alt! Mit welchen Hits 90-Jährige das Publikum im Steintor-Varieté begeistern

Von wegen alt! Die Mitglieder des berühmten „Heaven Can Wait“-Chores aus Hamburg gehören zur Generation Ü 70. Ihr Credo: Singen hält jung.

Halle (Saale)/MZ. - Von wegen alt! Wenn das Steintor-Varieté jetzt in die Herbst/Winter-Saison startet, ist eine Zielgruppe besonders angesprochen: Menschen im Herbst ihres Lebens. Dass damit nicht nur das Publikum, sondern auch die Bühnenakteure selbst gemeint sind, beweist ein Blick ins Programmheft des Varietés.