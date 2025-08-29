na, haben Sie sich schon Ihr Programm zum Laternenfest zusammengestellt? Soll es zu den Bühnen Halle gehen oder eher auf den Rummel am Gimitzer Damm? Fischerstechen? Bootskorso? Entenrennen und vorher Enten basteln? Ich könnte an dieser Stelle noch endlos viele Punkte aufzählen, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Die Auswahl fällt (auch mir) schwer - andererseits muss man sich ja zumeist gar nicht entscheiden: Viele Events finden nacheinander statt, so dass genügend Zeit bleibt, bei (fast) allen dabei zu sein.

Tausende Festbesucher werden bereits ab diesem Freitag erwartet. Damit alle friedlich und fröhlich feiern können, ist ein komplexes Sicherheitssystem nötig. Wie Halles Ordnungskräfte, Polizei und Ordnungsamt für die Sicherheit auf dem Laternenfest - immerhin eines der größten Volksfeste in der Region - sorgen werden, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak hier zusammengetragen. Fazit: Die Sicherheitskräfte werden alles Erdenkliche tun, damit Sie, ich und alle anderen Festbesucher entspannt feiern können. Dafür gebührt ihnen schon mal vorab großer Dank.

Unterdessen hat, so berichtet es mein Kollege Jonas Nayda, Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) unter Stadträten für großen Unmut gesorgt. Vor allem Mandatsträger mit Kindern machen ihm Vorwürfe, denn der OB kürzt ihnen die Zuschüsse. Halle müsse Geld sparen, sagt Vogt. Gleichzeitig genehmigte er sich selbst aber einen zweiten Chauffeur und einen frischen neuen BMW. Misst der OB mit zweierlei Maß? Dieser und anderen Fragen geht unser Stadtratsreporter in diesem Beitrag nach.

Polizeireporter Marvin Matzulla berichtet derweil von einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Lkw, beladen mit Neuwagen, war in Brand geraten. Der Vorfall hat am Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg geführt. Nach Angaben der Polizei stand gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Halle-Trotha ein Autotransporter in Flammen. Der Lastwagen hatte mehrere Fahrzeuge geladen, die ebenfalls von den Flammen erfasst wurden.

Auch wenn vor allem letztere keine gute Nachricht ist, wünsche ich Ihnen einen recht entspannten Freitag - immerhin ist das Wochenende nahe. Und - siehe oben - das lädt ab heute bis zum Sonntag mit vielen Highlights zum Feiern und Fröhlichsein ein. Feiern Sie mit, es wird ein tolles Laternenfest. Davon bin ich angesichts des Engagements der vielen Beteiligten, ohne deren Begeisterung die schöne, Jahrzehnte lange Laternenfesttradition nicht fortgesetzt werden könnte, überzeugt.

In diesem Sinne - vielleicht sehen wir uns.

Ihre Katja Pausch