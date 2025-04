Hier in Halle, Newsletter vom 5. April 2025

zieht es Sie an diesem Wochenende, dass nach dem frühlingshaften Freitag in Sachen Temperaturen ja leider wieder abfallen soll, auch zum Ostermarkt? Die Veranstalter von der City-Gemeinschaft versprechen jedenfalls Unterhaltung für die ganze Familie. Ich bin schon mal gespannt! Katja Pausch gibt in der Wochendausgabe einen kleinen Vorgeschmack. Ich verrate nichts weiter. Nur soviel: Es geht um lange Ohren.

Die vierte Tina-Straßenbahn, die am Freitag in Halle eingetroffen ist, gilt mit ihren 30 Metern Länge als kurz. Ansonsten soll sie den 45 Meter langen Neulingen auf halleschen Schienen in nichts nachstehen. Bei der Havag ist man jedenfalls zufrieden mit dem Zuwachs im Fuhrpark.

Ganz ehrlich? Zufriedenheit lässt sich in diesen unruhigen Zeiten nicht hoch genug schätzen. Ich wünsche Ihnen jede Menge davon, ein schönes Wochenende außerdem und natürlich eine interessante Lektüre Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.

Herzliche Grüße

Annette Herold-Stolze