kaum zu glauben, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist. Haben wir nicht gerade erst die letzten Nadeln des Weihnachtsbaumes vom vergangenen Fest unter dem Bücherregal hervorgekehrt? Zumindest ist es bei mir so. Doch es ist tatsächlich schon wieder so weit: Halles Weihnachtsmarkt ist eröffnet, und der Countdown bis zum Heiligabend - man kann es liebevoller auch Adventskalender nennen - läuft. Nun sind es nur noch genau 27 Tage bis zum Fest. Zeit, sich zu besinnen, aber auch, um Freunde auf einen Glühwein zu treffen oder Geschenke zu basteln.

So schön präsentiert sich Halle in der Adventszeit. Foto: Steffen Schellhorn

Zu Halles Weihnachtsmarkt-Eröffnung auf dem halleschen Markt gehört er ebenso seit langem: der traditionelle Countdown, mit dem vor allem die Kinder lautstark von Zehn an abwärts zählen - bis am Ende der Weihnachtsbaum vor dem Ratshof Dank des beherzten Schlags von Halles Bürgermeister Egbert Geier auf den Einschalt-Buzzer im Lichterglanz erstrahlt. Es ist immer wieder ein schönes Gemeinschaftserlebnis, zu dem sich Hunderte Hallenser vor den Stufen des Ratshofs erwartungsfroh versammeln, um bei der Zeremonie dabei zu sein. Wer Halles stimmungsvolle Weihnachtsmarkt-Eröffnung verpasst hat, kann hier nachlesen, wie das von vielen Menschen sehnlich erwartete Ereignis abgelaufen ist. Wir haben auch ein Video gedreht, damit Sie die Stimmung hautnah mitfühlen können - nur der Duft von Plätzchen und Glühwein fehlt. Aber den können Sie ja live bei einem Besuch vor Ort genießen.

Einen Countdown ganz anderer Art erlebt Halle in diesen Wochen abseits von Weihnachtstrubel und besinnlichem Advent: Zwei Monate noch, dann wählen die Hallenser ihren neuen Oberbürgermeister. Für die anstehende OB-Wahl stehen nun die Bewerber fest, über deren Zulassung muss aber noch entschieden werden. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich mit dem Thema beschäftigt und weiß Näheres, vor allem zu einem der Bewerber, der jetzt sein Wahlprogramm vorgestellt hat. Zuvor hatte Jonas Nayda zu diesem Thema berichtet - lesen Sie hier seinen Beitrag.

Und jetzt wird es noch einmal weihnachtlich - wie kann es in diesen Tagen auch anders sein? Auch wenn es in den kommenden Wochen viele tolle Adventskonzerte geben wird - eines möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Das liegt vor allem am Namen der Band, die auf jeden Fall Lust auf mehr verspricht. Ich habe mich mit dem Bandchef von „Saxlust“ getroffen und mir erzählen lassen, was die Musikerinnen und Musiker bei ihrem Weihnachtskonzert vorhaben. Sollten Sie am 15. Dezember, immerhin schon der dritte Advent, nichts anderes geplant haben und ein Fan von jazzigem Bläsersound sein, merken Sie sich das Datum gerne vor.

Nun aber erstmal einen schönen Tag heute, vielleicht sehen wir uns auf dem Weihnachtsmarkt - auf dem Markt, am Domplatz oder auf dem Hallmarkt. Oder irgendwo auf einem der vielen kleinen, liebenswerten Weihnachtsmärkte, die Halle vorzuweisen hat.

Herzliche Grüße, Ihre Katja Pausch