es war einer der vielen heißen Tage Ende August. Meine Enkelinnen waren für zwei Wochen ihrer Ferien – Schleswig Holstein hat erst im September wieder mit der Schule angefangen – bei mir. Da kommt Leben in die Bude, sagt meine Generation. Stimmt auch irgendwie.

Die gemeinsame Zeit ist immer schön, aber auch anstrengend. Zumal stets so viele Wünsche zu erfüllen sind. Floß bauen und auf dem Teich schwimmen lassen, Eis essen und Tobe-Zeit auf dem Spielplatz – auch bei 30 Grad, Kinobesuch und ganz viel vorlesen. Und jedes Mal wollen die beiden in den Wittenberger Schmetterlingspark.

Eigentlich erfülle ich diesen Wunsch gern, weil sie wirklich mit großem Interesse die Falter beobachten. Bei der Hitze draußen wollte ich lieber baden. Doch diese Idee missfiel. Stattdessen säuselte die Elfjährige grinsend: „Im Schmetterlingspark kannst du mal wieder mit deinen Bekannten nette Gespräche führen, ihr seht euch doch so selten.“ Diese Argumentation machte mich sprachlos. Aber wir hatten dann einen schönen Tropenhaus-Tag.

Ich bin Carla Hanus und habe zwei Enkelkinder, 7 und 11 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Lehrkräfte an Musikschulen: Die Rechtsprechung hat Honorarkräfte in verschiedenen Branchen als sozialversicherungspflichtig eingestuft. Folgen hat das für Musikschulen. In Sachsen-Anhalt haben mehrere die Umstellung geschafft.

Kinderbetreuung: Die Sozialdemokraten haben auf einer Klausurtagung ihre Schwerpunktthemen diskutiert. Schulsozialarbeit soll verstetigt werden, bei den Kitas droht Streit in der Koalition.

Mehr Schüler sollen in den Schulen etwas über Rettungsmaßnahmen lernen. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Erste-Hilfe-Kurse: Bei einem Notfall zählt manchmal jede Sekunde. Dann ist es gut, wenn man weiß, was zu tun ist. In Sachsen-Anhalt absolvieren seit einiger Zeit auch Schüler Erste-Hilfe-Kurse.

ADHS, LRS, Dyskalkulie: Grundschullehrerin Saskia Niechzial erklärt, was der Begriff Neurodivergenz bedeutet und wie Eltern damit umgehen können.

Streit um Eignungstests: Neue Vorgaben zur Schullaufbahnberatung sorgen für Unmut an Grundschulen in Sachsen-Anhalt. Ein Schulleiter spricht von einem „Beratungsdesaster“.

Tipps für gestresste Eltern: An alles denken, planen, sich verantwortlich fühlen. Viele Mütter und Väter erleben das Gefühl, mental überladen zu sein. Wie Elternpaare sich aus dem Teufelskreis befreien können.

Apropos...

wenn es der Kinder-Psyche nicht gut geht: Wenn Eltern das Gefühl haben, dass ihr Kind seelisch leidet, kann eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll sein. Wie sie vorgehen und worauf sie achten können.

Bauchschmerzen: Ein neuer Facharzt ergänzt das Team der Kindermedizin in Halle. Das bedeutet auch: Keine langen Wege mehr.

"Mama tanzt"-Partyreihe geht weiter! Neben Familie, Arbeit und dem Alltag noch tanzen gehen? Für viele Mütter ist das nicht so einfach. Mit den "Mama feiert"- und "Mama tanzt"-Partys gibt es eine Lösung. Das sind die neuen Termine für Herbst.

Gut, dass es an dieser Realschule einen Lehrer gibt. Im Harz gibt es eine Grundschule mit nur vier Lehrern. (Foto: dpa)

Großes Thema Lehrermangel: Die Grundschule in Hasselfelde im Landkreis Harz arbeitet derzeit mit nur vier Lehrkräften. Welche Lösungen das Landesschulamt nun anbietet.



Der Plan von Bildungsministerin Eva Feußner, die Mindestklassengrößen im ländlichen Raum anzuheben, ist von der CDU-Fraktion im Landtag gestoppt worden.

Sachsen-Anhalter mit Schulen unzufrieden: Forscher ließen Bürger die Leistung von Schulen benoten. Thüringen und Sachsen landeten mit am Ende der Tabelle, miesere Noten gab es nur für ein anderes Bundesland.

Haltestellen für Elterntaxis in Wittenberg: Die Stadt Wittenberg reserviert mehrere Parkplätze, an denen Eltern ihre Kinder aussteigen lassen können. Getestet werden die Extra-Parkplätze bis zu den Herbstferien.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Anton (11) guckt auf sein Smartphone mit niedrigem Akku und fragt sich:

„Wieso gibt's keine Steckdose im Ranzen?“ Anton (11)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Das Ensemble des Eisleber Theaters wird sich auch in diesem Jahr am Festumzug zur Wiesenmarkt-Eröffnung beteiligen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleber Wiesenmarkt: Vom 13. bis zum 16. September sowie vom

20. bis 22. September wird in Eisleben mit der Eisleber Wiese das größte Volksfest in Mitteldeutschland eröffnet. Was auf dem Programm steht und worauf sich die Besucher freuen können.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet noch bis zum 13. Oktober viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.



Verzögerung bei Mega-Projekt auf der Laga: Das Gradengerüst sollte ein Besuchermagnet der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg werden, doch vier Wochen vor Ende steht es noch immer nicht.

Alpaka-Nachwuchs: Wie wäre es mit einem Ausflug auf den Alpakahof Gommlo im Landkreis Wittenberg? Dort gibt es niedlichen Nachwuchs. Wie die Geburt bei Alpakas abläuft, welche Herausforderungen es gibt und was mit dem kleinen Neuzugang geplant ist (mit Video).

Hobby Horsing: Springreiten auf dem Steckenpferd - die Trendsportart gibt es auch in Sachsen-Anhalt. Übrigens: Demnächst startet ein neuer Workshop in Halle.

Klettern, rutschen, balancieren: In Mitteldeutschland locken verschiedene Kletterparks zum sportlichen Abenteuer. Acht Tipps, wohin sich ein Ausflug mit der Familie lohnt.

Ab aufs Rad! Geiseltalsee, Goitzsche oder Süßer See: Die Mitteldeutsche Zeitung stellt die vier beliebtesten Fahrten vor.

Zuletzt wurde beim Fontänefest in Halle eine Arena aufgebaut. (Foto: Kulturelle Themenjahre)

"Stadt Land Spielt!" in der Stadtbibliothek Halle

Im Rahmen des Kulturellen Themenjahres 2024 „Komm raus zum Spielen!“ sind jetzt insgesamt 11 Spielarenen im Stadtgebiet von Halle aufgestellt worden. Diese Arenen, die in allen Stadtteilen zu finden sind, laden Menschen jeden Alters zum Spielen und zur Begegnung im öffentlichen Raum ein.



Und: An diesem Samstag, 14. September, lädt die Stadtbibliothek Halle alle Interessierten ein, die Tage des Gesellschaftsspiels in der Zentralbibliothek am Hallmarkt zu erleben. Das Non-Profit-Projekt "Stadt Land Spielt!" bringt Kinder, Familien und Brettspielfreunde an über 320 Standorten zusammen, um in entspannter Atmosphäre neue Spiele auszuprobieren und gemeinsam Freude am Spiel zu erleben.

Sennewitz feiert das Götschefest

An diesem Samstag wird ab 14 Uhr in Sennewitz (Saalekreis) am KulturContainer das Götschefest gefeiert. Start ist mit Kaffee und Kuchen, wofür um Kuchenspenden gebeten wird. Höhepunkte sind der Auftritt der Drittklässler mit ihrem Programm zur diesjährigen Schuleinführung und das Konzert des Gutenberger Posaunenchores. Vor Ort ist das Spielemobil des CVJM Familienarbeit Mitteldeutschland. Am Abend findet dann ein Laternenumzug statt. Laternen dafür können am Nachmittag vor Ort gebastelt werden.

Datum: 14. September 2024, ab 14 Uhr, KulturContainer Sennewitz

BWG Trödel- und Flohmarkt in Halle

Freunde des Trödels aufgepasst! Die BWG Begegnungsstätte Rosengarten in Halle lädt an diesem Samstag alle dazu ein, eine Runde über den Flohmarkt zu schlendern und nach interessanten Dingen Ausschau zu halten.

Datum: 14. September 2024, 13-17 Uhr, BWG Begegnungsstätte Rosengarten, Carl-Schurz-Straße 12

Internationales Chorfest in Magdeburg

Das größte Chorfestival Sachsen-Anhalts, das mit einem Internationalen Chorwettbewerb gekoppelt ist, freut sich über Chöre aus der Region, ganz Deutschland, aber auch internationale Gastensembles aus Dänemark, Finnland, Ghana und Kroatien. Der Festivalsonntag steht ganz im Zeichen der Familien: Das Familienkonzert bietet am 15. September im Magdeburger Gesellschaftshaus als interaktives Konzertformat die Möglichkeit, sich spielerisch der (Chor)-Musik zu nähern und mit den Chorfestchören zusammen zu musizieren.

Datum: 15. September 2024, interaktives Familienkonzert, 15 Uhr, Gesellschaftshaus Magdeburg

"Harry Potter" im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Die Kino-Kette zeigt jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle willkommen.

Datum: Am 15. September 2024 läuft Teil 3 "Harry Potter und der Gefangene von Askaban". Weitere Teilen folgen am 22./29.9. sowie 6./13./20.10., CinemaxX

Musikschulfest in Köthen

Die Musikschule in Köthen feiert Geburtstag. Anlässlich des 40-jährigen Gründungsjubiläums lädt die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ an diesem Sonntag ab 10.30 Uhr im Schloss Köthen ganztägig ein, diesen runden Geburtstag mit Pauken und Trompeten zu zelebrieren.

Datum: 15. September 2024, ab 10.30 Uhr, Schloss Köthen

Vorlesung der KinderHochschule mit Sommerfest

Wie entsteht Krebs? Und was kann dagegen getan werden? Diese und weitere Fragen werden in der nächsten Vorlesung der KinderHochschule am 21. September beantwortet. In Kooperation mit dem Harzklinikum erklären gleich vier Ärztinnen und Ärzte den Junior-Studenten ihr Fachgebiet. Ein kleines Spätsommerfest bietet schließlich bis 15 Uhr Gelegenheit zum Toben und kreativ sein.



Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte hier anmelden.

Datum: 21. September, 10-12 Uhr, für alle 8- bis 12-Jährigen, Wernigeröder AudiMax

Stadt Halle lädt zu digitalem Elternabend

Zu einem digitalen Elternabend mit Informationen über den Zusammenhang von Lootboxen und Glücksspielsucht bei Computerspielen laden die Stadt Halle und Partner am

25. September, 18 Uhr, ein.



„Lootboxen“ sind ein Teil vieler moderner Computer- und Handyspiele. Sie sind kaufbar und mit zufälligen Gegenständen gefüllt. Durch diese Zufälligkeit schaffen sie Anreize, immer mehr Geld auszugeben. Die Suchtkoordination der Stadt Halle möchte in dieser Online-Veranstaltung auf der Plattform „BigBlueButton“ Eltern Hinweise geben, wie mit Kindern über das Thema gesprochen werden kann und wie Kinder geschützt werden können. Gleichzeitig bietet der Abend Eltern die Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.



Interessierte erhalten die Zugangsdaten nach Anmeldung bis zum 23. September, per Mail an [email protected] oder [email protected].

Datum: 25. September, 18 Uhr, digitaler Elternabend

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zugewinnen: 3x2 Tickets für die Hobbymesse in Leipzig.

Was wäre das Leben ohne Freizeit? Ein guter Ort, ein neues Hobby zu entdecken oder ein altes zu vertiefen, ist wohl die Hobbymesse Leipzig. Die findet in diesem Jahr vom 20 bis 22. September statt. Dann verwandelt sich die Leipziger Messe wieder in Deutschlands größten Hobbyraum – mit vielzähligen Highlights in den Bereichen Modellbau, Modellbahn, Kreatives Gestalten, Technik und Sport. Rund 430 Aussteller, Clubs und Vereine sorgen für tolle Mitmachangebote und Workshops.

Die Hobbymesse Leipzig startet in diesem Jahr pünktlich zum Weltkindertag am 20. September. Zur Feier der kleinen Hobbyisten ist der Eintritt an diesem Tag für alle Kinder bis 12 Jahren kostenfrei! Auch unsere Aussteller lassen sich zu diesem Anlass etwas einfallen. Auf die Kinder warten besondere Aktionen, Workshops und einige Geschenke.

Auf der Hobbymesse in Leipzig werden nicht nur "Rennauto-Träume" wahr! Die Hobbymesse findet vom 20 bis 22. September 2024 statt. (Foto: Jörg Singer)

Wir verlosen 3x2 Tickets für die Hobbymesse Leipzig. Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 18. September eine E-Mail mit dem Betreff „Hobbymesse Leipzig“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

