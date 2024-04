Wandel in Sachsen-Anhalt Gibt es noch Hoffnung für Sachsen-Anhalts Innenstädte?

Konstanze Senge und Daniel Loeschke sind Innenstadtexperten – sie ist Professorin an der Uni Halle und er berät bei der IHK. Sie wissen, was die Kunden wollen und der Handel für eine Zukunft in Sachsen-Anhalt braucht.