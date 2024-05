In Markranstädt in der Nähe des Kulkwitzer Sees ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht mittlerweile von einem gewaltsamen Tod der entdeckten Frau aus.

Leiche am Kulkwitzer See

In der Nähe des Kulkwitzer Sees in Markranstädt in Sachsen ist eine Leiche gefunden worden.

Markranstädt/DUR. - Eine Frauenleiche ist am Kulkwitzer See bei Markranstädt gefunden worden. Die Leipziger Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mittlerweile von einem gewaltsamen Tod der Frau aus und ermitteln wegen des Verdachts auf Totschlag. Zeugen werden gesucht.

Die Leiche der 48-jährigen Liliya G. ist nahe des Kulkwitzer Sees bei Markranstädt in Sachsen gefunden worden. Foto: Polizei Leipzig

Leiche von Liliya G. am Kulkwitzer See gefunden: Polizei spricht von Totschlag

Die Leiche wurde bereits am 6. Februar 2024 an der Südspitze des Kulkwitzer Sees im Stadtgebiet von Markranstädt gefunden. Nun ist klar: Die Frau ist Liliya G., die seit dem 4. Januar vermisst wurde. Das letzte Lebenszeichen von ihr wird auf den 30. Dezember 2023 datiert.

Die Übersichtskarte der Polizei im Fall Liliya G. Foto: Polizei

Liliya G. wohnte im Stadtteil Leipzig-Grünau in der Mannheimer Straße. Ihre Leiche wurde am Schotterparkplatz am Lausener Weg in Markranstädt in einem Gebüsch gefunden, so die Polizei.

Im Zusammenhang mit dem Tod von Liliya G. wird solch ein VW Sharan gesucht. Foto: Vergleichsbild, Volkswagen Group

Die Frau habe primär Russisch und nur gebrochen Deutsch mit sehr starkem Akzent gesprochen.

Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat Liliya G. wahrgenommen oder hatte Kontakt zu ihr?

Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Mannheimer Straße gemacht?

Wer hat verdächtige Beobachtungen am Fundort der Leiche gemacht?

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Kleingartenverein „Sachsenland“ (Seebenischer Str. 25, 04249 Leipzig) gemacht?

Wer hat in dieser Zeit einen dunklen VW Sharan im Bereich der Mannheimer Straße, des Kleingartenvereins „Sachsenland“ oder am Fundort der Leiche beobachtet?

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Leipzig unter der Telefonnummer 0341/96646666 zu melden.