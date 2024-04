Mit einem Feuerwagen versucht Obstbauer Friedrich, seine Kirsch- und Apfelgehölze vor Kälte zu schützen – doch ohne Erfolg. Das Anbaugebiet am Süßen See leidet unter dem Klimawandel.

Der Eisleber Obstbauer Klaus Friedrich steht an seinen Kirschbäumen. Die meisten der kleinen Früchte sind in der Nacht zu Dienstag erfroren.

Halle/MZ. - Bereits um 2 Uhr Dienstagnacht ist Obstbauer Klaus Friedrich aus Eisleben in seinen Kirsch- und Apfelbaumplantagen gewesen. Zusammen mit seinem Sohn Niklas fuhr er mit einem Trecker und angehängten Feuerwagen durch die Baumreihen. Der selbstgebaute Anhänger besteht aus einer Stahltonne, in der mit Holz Feuer gemacht wird. Ein Ventilator facht das Feuer an, das über zwei seitliche Rohre nach außen gelangt. Das Gefährt ähnelt einem schnaubenden Drachen. „Bei ein bis zwei Grad minus können wir so die kleinen Früchte und Blüten vor dem Erfrieren schützen.“