Halle/MZ. - Der Unterstützungsverein der Mitteldeutschen Zeitung „Wir helfen“ hat ein neues Jahresthema gewählt, das ab November 2023 und bis ins kommende Jahr 2024 gilt. Es lautet: „Wir helfen, damit alle Kinder Spielraum haben!“

„Wenn man von Armut liest oder hört, meint man meist, dass dies Kinder in fernen Ländern betrifft. Dabei gilt laut aktueller Studie in Deutschland mehr als jedes fünfte Kind – in Sachsen-Anhalt sogar jedes vierte Kind – als armutsgefährdet“, sagt die Vereinsvorsitzende Susen Thiele. Das hieße nicht, dass diese Kinder verhungern würden. „Unternehmungen, die den meisten von uns selbstverständlich erscheinen, wie Kino- oder Konzertbesuche, Klassenfahrten, mit Freunden grillen, den eigenen Geburtstag mit Freunden feiern, sind schlicht nicht möglich, “ so Thiele weiter.

„Menschen, die bereits in Kindheit und frühester Jugend ins gesellschaftliche Abseits geraten, in der Schule ‚abgehängt‘ werden, Chancen aus diversen Gründen nicht nutzen können, werden die Folgen im weiteren Lebensverlauf spüren – Kinder- und Jugendarmut bleibt ein ungelöstes Problem“, erklärt Thiele. „Wir können helfen, Kinderarmut zu bekämpfen, um damit Kindern und Jugendlichen einen besseren Start in die Zukunft zu ermöglichen.“

So könnten sich Kinder ausprobieren, spielerisch Erfahrungen sammeln und hätten die Freiheit Neues zu entdecken und einen Platz, um kreativ zu sein. „Dazu brauchen Kinder einen geschützten Rahmen. Wir möchten Kindern und Jugendlichen Zugang zu sportlichen, sozialen und kreativen Angeboten ermöglichen, damit sie ihre Talente und Stärken entdecken, persönliche Kompetenzen erwerben und so selbstbewusst ihr Leben meistern können“, sagt die Vereinsvorsitzende.

„Wir helfen“ engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für die Chancengleichheit von Heranwachsenden und unterstützt nachhaltig soziale Kinder- und Jugendprojekte in der Region.