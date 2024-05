Illegale Migration Schleusungen in Sachsen-Anhalt fallen auf Null: Grenzkontrollen gegen Schlepper zeigen Wirkung

In den vergangenen Jahren entdeckte die Polizei immer wieder illegal eingereiste Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt. Meist versteckten sie sich in den Laderäumen von Lkw. Nun wurde das Geschäft der Schlepper erstickt. Wie das gelungen ist.