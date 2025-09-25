weather regen
  4. Ruf nach Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft: Zoll und Baugewerbe warnen - wie Schwarzarbeit saubere Unternehmen im Land bedroht

Arbeiten ohne Rechnung und hinterzogene Sozialabgaben: In Sachsen-Anhalt fliegen immer öfter kriminelle Arbeitgeber mit Schwarzarbeit und Lohndumping auf. Das saubere Handwerk ist alarmiert – und fordert jetzt Konsequenzen.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 25.09.2025, 16:52
Der Zoll deckte 2024 in Sachsen-Anhalt Schäden in Höhe von 14 Millionen Euro durch Schwarzarbeit auf.
Magdeburg/MZ - Im Kampf gegen Schwarzarbeit und Mindestlohnbetrug haben Vertreter von Zoll, Finanzbehörden und Baugewerbe den Aufbau spezialisierter Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt befürwortet. „Uns würde es die Arbeit als Zollverwaltung erleichtern“, erklärte Constanze Voß, Leiterin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll, am Donnerstag im Landtag.