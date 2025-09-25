Arbeiten ohne Rechnung und hinterzogene Sozialabgaben: In Sachsen-Anhalt fliegen immer öfter kriminelle Arbeitgeber mit Schwarzarbeit und Lohndumping auf. Das saubere Handwerk ist alarmiert – und fordert jetzt Konsequenzen.

Zoll und Baugewerbe warnen - wie Schwarzarbeit saubere Unternehmen im Land bedroht

Der Zoll deckte 2024 in Sachsen-Anhalt Schäden in Höhe von 14 Millionen Euro durch Schwarzarbeit auf.

Magdeburg/MZ - Im Kampf gegen Schwarzarbeit und Mindestlohnbetrug haben Vertreter von Zoll, Finanzbehörden und Baugewerbe den Aufbau spezialisierter Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt befürwortet. „Uns würde es die Arbeit als Zollverwaltung erleichtern“, erklärte Constanze Voß, Leiterin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll, am Donnerstag im Landtag.