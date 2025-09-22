In 23 Fällen fand der Zoll Hinweise auf illegale Beschäftigung von Ausländern. Auch Mindestlohn und Sozialabgaben standen bei den Kontrollen im Fokus.

Erfurt - Bei Kontrollen von Hotels und Gaststätten in Thüringen und Südwestsachsen sind etliche Unregelmäßigkeiten aufgeflogen. Es seien 46 Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe überprüft worden, teilte das zuständige Hauptzollamt in Erfurt mit. Dabei seien der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls am Freitagabend 51 mögliche Verstöße aufgefallen.

In 23 Fällen sei es dabei um die illegale Beschäftigung von Ausländern gegangen. In dem Zusammenhang seien gleich vor Ort elf Strafverfahren und neun Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Außerdem gab es zehn Verdachtsfälle zur Umgehung des Mindestlohns und achtmal den Verdacht des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit.