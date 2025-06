Magdeburg - Bei Kontrollen zur Schwarzarbeit auf Baustellen hat der Zoll in Sachsen-Anhalt mehrere Verstöße festgestellt. Neben 15 Strafverfahren wurden 14 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, wie das Hauptzollamt Magdeburg mitteilte. Zudem habe man mehrere Fluchtversuche von Beschäftigten verhindert. Im Zuge einer bundesweiten Prüfung wurden 18 Objekte in Sachsen-Anhalt unter die Lupe genommen.

„81 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren im gesamten Landesgebiet im Einsatz und haben dabei 297 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt sowie zwei Arbeitgeberprüfungen durchgeführt“, hieß es. Die Kollegen hätten unter anderem auf Baustellen in Dessau-Roßlau, Wittenberg, Halle, Merseburg sowie im Harzkreis und im Landkreis Mansfeld-Südharz kontrolliert, hieß es.

In Halle und Merseburg hätten sich viele Arbeitnehmer den Kontrollen des Zolls durch Flucht zu entziehen versucht, teilte die Behörde mit. So versteckten sich beispielsweise auf einer Baustelle in Merseburg zahlreiche Personen im Kellerbereich der Anlage. „Alle Fluchtversuche konnten jedoch durch die Zöllnerinnen und Zöllner vereitelt werden. Die angetroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gingen ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland einer Beschäftigung nach.“