Darf Sachsen die Elbe anzapfen, um die Spree zu stabilisieren? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff appelliert an Brandenburg und Berlin. Einig sind die Ministerpräsidenten beim Thema Rüstung.

Streit um Elbwasser Thema der Ost-Regierungschefs - aber keine Entwarnung

Die Elbe nahe Wittenberg bei ihrem Tiefststand im Mai.

Magdeburg/MZ - Bei der Konferenz der ostdeutschen Regierungschefs im thüringischen Weimar waren die von Sachsen-Anhalt abgelehnten Pläne zur Überleitung von Elbwasser in die Spree Thema. Einen Beschluss dazu gab es allerdings nicht.