  4. Treffen in Weimar: Streit um Elbwasser Thema der Ost-Regierungschefs - aber keine Entwarnung

Darf Sachsen die Elbe anzapfen, um die Spree zu stabilisieren? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff appelliert an Brandenburg und Berlin. Einig sind die Ministerpräsidenten beim Thema Rüstung.

Von Hagen Eichler 25.09.2025, 18:21
Die Elbe nahe Wittenberg bei ihrem Tiefststand im Mai. (Foto: Thomas Klitzsch)

Magdeburg/MZ - Bei der Konferenz der ostdeutschen Regierungschefs im thüringischen Weimar waren die von Sachsen-Anhalt abgelehnten Pläne zur Überleitung von Elbwasser in die Spree Thema. Einen Beschluss dazu gab es allerdings nicht.