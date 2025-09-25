weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. CDU-Antrag scheitert: Art und Weise der Razzia im Magdeburger Landtag laut Gericht nicht rechtswidrig

CDU-Antrag scheitert Art und Weise der Razzia im Magdeburger Landtag laut Gericht nicht rechtswidrig

Mehr als 100 Polizisten bezogen Anfang Juli Posten im Landtag. Die CDU-Fraktion wehrte sich - jetzt gibt es eine erste Entscheidung.

Von Hagen Eichler 25.09.2025, 16:10
Ein Mannschaftswagen vor dem Haupteingang - der martialische Einsatz im Landtag ist Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen.
Ein Mannschaftswagen vor dem Haupteingang - der martialische Einsatz im Landtag ist Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. (Foto: Hagen Eichler)

Magdeburg/MZ - Der spektakuläre Großeinsatz zur Durchsuchung von Landtagsbüros Anfang Juli beschäftigt weiterhin die Justiz. Bei der Razzia hatte die Staatsanwaltschaft nach Beweisen für Untreue gesucht: Ermittelt wird gegen Verantwortliche der Fraktionen von CDU, AfD und SPD wegen einer möglicherweise rechtswidrigen Verwendung von Steuergeld.