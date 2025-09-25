Mehr als 100 Polizisten bezogen Anfang Juli Posten im Landtag. Die CDU-Fraktion wehrte sich - jetzt gibt es eine erste Entscheidung.

Art und Weise der Razzia im Magdeburger Landtag laut Gericht nicht rechtswidrig

Ein Mannschaftswagen vor dem Haupteingang - der martialische Einsatz im Landtag ist Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen.

Magdeburg/MZ - Der spektakuläre Großeinsatz zur Durchsuchung von Landtagsbüros Anfang Juli beschäftigt weiterhin die Justiz. Bei der Razzia hatte die Staatsanwaltschaft nach Beweisen für Untreue gesucht: Ermittelt wird gegen Verantwortliche der Fraktionen von CDU, AfD und SPD wegen einer möglicherweise rechtswidrigen Verwendung von Steuergeld.