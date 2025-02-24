Das Wetter bleibt grau und ungemütlich in Sachsen-Anhalt. In der Nacht zum Mittwoch ist mit Sturmböen auf dem Brocken und dichtem Nebel zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Bei schwachen Luftdruckgegensätzen wird das Wettergeschehen der neuen Woche in Sachsen-Anhalt von einer feuchten Luftmasse bestimmt. Ein Tiefausläufer von Westen erreicht in der Nacht zum Dienstag die Region.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Wetter in Sachsen-Anhalt: Nebel und Sturmböen auf dem Brocken

Am Dienstag, dem 11. November, bleibt es stark bewölkt. Vormittags fällt gebietsweise noch leichter Regen, der im Tagesverlauf ostwärts abzieht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, im Harz zwischen 6 und 9 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 12. November, bleibt es wolkig. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Sichtweiten sinken mancherorts auf unter 150 Meter. Auf dem Brocken sind zeitweise stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde (Windstärke 8) aus Südwest zu erwarten. Die Temperaturen gehen auf 2 bis 5 Grad zurück.

Sonne löst Nebel zur Wochenmitte ab

Nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, kommt am Mittwoch, dem 12. November, die Sonne ein wenig heraus. Es bleibt trocken bei milden 12 bis 16 Grad, im Harz bei 8 bis 11 Grad. Auf dem Brocken sind stürmische Böen aus Südwest möglich.

Lesen Sie auch: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Donnerstag, dem 13. November, bleibt es abgesehen von Schleierwolken klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad. Im Harz wird der Südwind zeitweise frisch, auf dem Brocken sind schwere Sturmböen zu erwarten.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen am Donnerstag

Der Donnerstag, 13. November, wird heiter und wolkig. Es bleibt trocken bei ungewöhnlich milden Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Im Harz liegen die Temperaturen um die 12 Grad. Auf dem Brocken sind weiterhin Sturmböen zu erwarten.

Wolkig wird es in der Nacht zu Freitag, dem 14. November. Es bleibt niederschlagsfrei, lediglich im Norden ist gebietsweise mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad.

Lesen Sie auch: Die Elbe gräbt sich immer tiefer ein: 2026 beginnt der Bund mit der Rettung

Wolken und Regen: Herbstwetter zum Wochenende

Freitag, der 14. November, verläuft überwiegend bedeckt, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 12 Grad, im Harz 7 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zu Samstag, dem 15. November, bleibt es stark bewölkt. Örtlich ist mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad.