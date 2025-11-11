Mit der Ausstellung „Dem eigenen Kompass folgen“ richtet der Verein Brand-Sanierung in Weißenfels seinen Blick auf Künstlerinnen und ihre Wege. Eine, die scheiterte.

Weissenfels/MZ - Kennen Sie Therese aus dem Winckel? Eben. Sie wurde 1779 in Weißenfels geboren und gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten der Dresdner Romantik. Die vielseitig talentierte Künstlerin versuchte zeitlebens Fuß zu fassen in der Kunstwelt und konnte sich doch nur als Kopistin einen Namen machen. Sie starb verarmt 1867 in Dresden.