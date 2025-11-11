Mehrere Einbrüche im Wiesenpark Oschersleben halten Polizei und Betreiber eines Imbisswagens in Atem. Die Täter sind noch unbekannt. Die MDR-Sendung "Kripo live" griff den Fall in der vergangenen Sendung auf.

Oschersleben. – Eine eigentlich schöne Idee wird für ein Ehepaar aus dem Landkreis Börde zur Nervenprobe. Evelyn und Danny Bruns, Betreiber eines kleinen Imbisswagens im Wiesenpark Oschersleben, werden seit Monaten von Einbrechern heimgesucht.

Mehrfach wurde in ihren Verkaufswagen eingebrochen, es wurden Lebensmittel und Geräte gestohlen, zuletzt sogar eine Softeis-Maschine. Nun hofft das Paar mit Unterstützung der MDR-Sendung "Kripo live" auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Imbiss im Wiesenpark Oschersleben: Einbrecher schlagen mehrfach zu

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 11. auf den 12. August 2025. Die bislang unbekannten Täter zerstörten ein Vorhängeschloss, um in den Imbiss zu gelangen. Sie entwendeten mehrere Lebensmittel sowie eine Slusheis-Maschine der Marke Unold im Wert von rund 300 Euro.

Zwei Monate später schlugen offenbar dieselben Täter erneut zu. Dieses Mal hatten sie es auf eine Softeis-Maschine abgesehen. Doch der Diebstahl wurde anscheinend bemerkt und die Einbrecher mussten fliehen und ihre Beute zurücklassen.

Mitarbeiterin Sabrina Fliegert entdeckte den Schaden am Morgen: "Für die Kinder tut mir das leid", sagte sie sichtlich betroffen.

Wiesenpark in Oschersleben ohne Überwachung erschwert Ermittlungen der Polizei

Bislang gibt es keine Zeugenhinweise. Martin Klinge vom Polizeirevier Börde erklärt: "Das Problem ist, dass nachts im Wiesenpark kaum Leute unterwegs sind. Außerdem gibt es dort keine Kameras."

Lediglich auf der beleuchteten Friedensstraße, die als einziger Zugang zum Gelände dient, könnten die Täter bei ihrer Flucht gesehen worden sein. Die Ermittler hoffen nun, dass sich doch noch jemand erinnert oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat.

Ehepaar Bruns aus Oschersleben kämpft mit vielen Rückschlägen

Für die Betreiber des Imbisswagens reiht sich ein Rückschlag an den nächsten. Schon vor den Vorfällen im Wiesenpark wurde die Familie mehrfach Opfer von Diebstählen.

Erst wurde ins Freibad Oschersleben eingebrochen, später verschwand ein Verkaufswagen und schließlich wurde ein Kühltransporter direkt vor der Haustür gestohlen.

„Momentan ist es wirklich schwierig“, sagt Danny Bruns bei "Kripo live" niedergeschlagen. Dennoch wollen er und seine Frau weitermachen. Auch, weil sie den Imbiss aus Selbstlosigkeit eröffnet haben. "Wir machen das für den guten Zweck", betont Bruns.

Die Polizei bittet um Informationen aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.