weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag: Magdeburg-Attentäter Taleb A. erwog Bombenangriff auf Staatsanwaltschaft

Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg-Attentäter Taleb A. erwog Bombenangriff auf Staatsanwaltschaft

Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. steht seit dieser Woche wegen seines Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vor Gericht. Am zweiten Prozesstag sagt er aus: Er erwog auch einen Bombenangriff auf die Staatsanwaltschaft Magdeburg.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 11.11.2025, 11:57
Der Angeklagte Taleb A. sitzt zu Beginn des zweiten Prozesstages in einem kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg.
Der Angeklagte Taleb A. sitzt zu Beginn des zweiten Prozesstages in einem kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Magdeburg/MZ - Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., erwog nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag auf die Magdeburger Staatsanwaltschaft. Das sagte der 51-jährige Angeklagte am Dienstag am zweiten Tag des Strafprozesses gegen ihn.