Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg-Attentäter Taleb A. erwog Bombenangriff auf Staatsanwaltschaft

Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. steht seit dieser Woche wegen seines Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vor Gericht. Am zweiten Prozesstag sagt er aus: Er erwog auch einen Bombenangriff auf die Staatsanwaltschaft Magdeburg.