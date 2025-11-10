Mehr als zwei Stunden dauert es, bis im Fall des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt die Anklage gegen Taleb A. verlesen ist. Dann darf der Saudi reden - und gibt einen Wahlaufruf ab.

Attentäter von Magdeburg räumt die Tat ein - und beschuldigt die Polizei, ihn nicht gestoppt zu haben

Gefesselt und in einem schusssicheren Kasten verfolgt Taleb A. den Prozess gegen ihn.

Magdeburg/MZ - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat am Montag der Prozess gegen den Attentäter von Magdeburg begonnen. Für seine Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt vor knapp einem Jahr muss sich der 51-Jährige Taleb A. aus Bernburg (Salzlandkreis) verantworten. Sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als 300 wurden teils schwer verletzt.