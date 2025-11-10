Prozessauftakt Attentäter von Magdeburg räumt die Tat ein - und beschuldigt die Polizei, ihn nicht gestoppt zu haben
Mehr als zwei Stunden dauert es, bis im Fall des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt die Anklage gegen Taleb A. verlesen ist. Dann darf der Saudi reden - und gibt einen Wahlaufruf ab.
10.11.2025, 16:30
Magdeburg/MZ - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat am Montag der Prozess gegen den Attentäter von Magdeburg begonnen. Für seine Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt vor knapp einem Jahr muss sich der 51-Jährige Taleb A. aus Bernburg (Salzlandkreis) verantworten. Sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als 300 wurden teils schwer verletzt.