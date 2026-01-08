EIL
Wetter in Sachsen-Anhalt Sturmtief „Elli“ trifft Berufsverkehr am Freitag mit voller Wucht
Ein Tief bringt viel Schnee und heftigen Wind nach Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken soll sogar bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Offenbar bleibt der Winter auch in den Tagen danach.
Aktualisiert: 08.01.2026, 15:36
Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt steht vor einer außergewöhnlichen Winterwetterlage: Sturmtief „Elli“ bringt am Freitag viel Schnee, heftigen Wind und Schneeverwehungen.