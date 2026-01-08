weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmtief Elli bringt Schnee, Sturm und Glätte am Freitag

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Wetter in Sachsen-Anhalt Sturmtief „Elli“ trifft Berufsverkehr am Freitag mit voller Wucht

Ein Tief bringt viel Schnee und heftigen Wind nach Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken soll sogar bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Offenbar bleibt der Winter auch in den Tagen danach.

Von Lisa Garn Aktualisiert: 08.01.2026, 15:36
Winterwetter und Schneefall: Sturmtief "Elli" steht "vor der Tür":  In Sachsen-Anhalt werden bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet.
Winterwetter und Schneefall: Sturmtief "Elli" steht "vor der Tür":  In Sachsen-Anhalt werden bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. (Foto: Archiv Kison)

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt steht vor einer außergewöhnlichen Winterwetterlage: Sturmtief „Elli“ bringt am Freitag viel Schnee, heftigen Wind und Schneeverwehungen.