Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg-Attentäter Taleb A. erwog Bombenangriff auf Staatsanwaltschaft
Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. steht seit dieser Woche wegen seines Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vor Gericht. Am zweiten Prozesstag sagt er weiter aus: Er erwog auch einen Bombenangriff auf die Staatsanwaltschaft Magdeburg.
Aktualisiert: 11.11.2025, 13:46
Magdeburg/MZ - Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., erwog nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag auf die Magdeburger Staatsanwaltschaft. Das sagte der 51-jährige Angeklagte am Dienstag am zweiten Tag des Strafprozesses gegen ihn.