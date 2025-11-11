weather regenschauer
Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg-Attentäter Taleb A. erwog Bombenangriff auf Staatsanwaltschaft

Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. steht seit dieser Woche wegen seines Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vor Gericht. Am zweiten Prozesstag sagt er weiter aus: Er erwog auch einen Bombenangriff auf die Staatsanwaltschaft Magdeburg.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 11.11.2025, 13:46
Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg: Der Angeklagte Taleb A. sitzt zu Beginn des zweiten Prozesstages in einem kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Magdeburg/MZ - Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., erwog nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag auf die Magdeburger Staatsanwaltschaft. Das sagte der 51-jährige Angeklagte am Dienstag am zweiten Tag des Strafprozesses gegen ihn.