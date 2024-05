MZ-Podcast „Hinter den Headlines“ Warum Haustierboom und Tierleid in Sachsen-Anhalt nah beieinander liegen

Vielen Menschen in Sachsen-Anhalt haben Haustiere geholfen, schwere Zeiten zu überstehen - zum Beispiel die Isolation während der Corona-Pandemie. Doch nicht immer beruht dies auf Gegenseitigkeit. Im Zuge des Haustierbooms der letzten Jahre sind viele Tiere auch großem Leid ausgesetzt. Was dahinter steckt - und was man dagegen tun kann, darüber sprechen Max Hunger und Julius Lukas im neuen MZ-Podcast „Hinter den Headlines“.