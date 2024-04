Noch spielt der Hallesche FC (HFC) in der 3. Fußball-Liga. Doch nach einer Serie von Niederlagen kämpft der Verein nun gegen den Abstieg. In den letzten vier Spielen geht es für den Verein um mehr als nur den Klassenerhalt.

Was würde ein Abstieg in die Regionalliga für den HFC bedeuten?

Halle (Saale)/MZ - Vier Spiele sind es noch in dieser Saison. Vier Spiele, die darüber entscheiden, ob der Hallesche FC (HFC) aus der dritten Liga in die Regionalliga absteigt - oder nicht. Nach einer Serie von Niederlagen gab es zuletzt mit dem Sieg gegen den SC Verl einen Hoffnungsschimmer für den HFC und seine Fans. Sollte es dennoch zum Abstieg kommen, drohen dem Verein nicht nur finanzielle Einbußen.

Im neuen MZ-Podcast „Hinter den Headlines“ sprechen die MZ-Redakteure Julius Lukas und Fabian Wölfling über die Hintergründe, eigene Recherchen und warum der HFC nicht erst seit dieser Saison gegen den möglichen Abstieg aus der 3. Liga kämpft.

„Letzte Woche hatte ich so das Gefühl, da war so allgemeine Depression angesagt“, beschreibt Julius Lukas die Stimmung vor dem Spiel gegen den SC Verl. Und auch jetzt hält sich die Euphorie in Grenzen, wie Fabian Wölfling, Leiter der Sportredaktion der Mitteldeutschen Zeitung (MZ), weiß: „Der Weg ist noch sehr weit, wir sind nicht in der Pole-Position."

Der Kader habe nicht die Zeit gehabt, sich richtig zu entwickeln

Dabei sei der aktuelle Kader gar nicht so schlecht. Doch die Krebserkrankung von Niklas Kreuzer habe den Verein schwer getroffen: „Das war der beste und wichtigste Spieler“, so Wölfling. Aber auch die Qualität auf den Flügeln und in der Abwehr habe nicht gestimmt, „was sich ja an der krassen Gegentorzahl zeigt“.

Hinzu kam, dass in den letzten Jahren kaum ein Trainer länger als zwei Jahre beim HFC war. Der Kader habe nicht die Zeit gehabt, sich richtig zu entwickeln, „dann hast du ständig wieder einen Neuanfang“, so Wölfling.

Doch was passiert, wenn der HFC tatsächlich absteigt? „Man fällt aus der bundesweiten Aufmerksamkeit auf die regionale Ebene“, erklärt der MZ-Sportchef. Zudem gebe es auf Regionalliga-Niveau kaum noch Fernsehgelder.

Es gibt fünf Regionalligen, aber nur vier Aufsteiger

Viele Mannschaften tun sich dann schwer, den Weg zurück in die 3. Liga zu finden. Das liegt zum Teil auch an den Mechanismen des Ligabetriebs: Es gibt fünf Regionalligen, aber nur vier Aufsteiger, und der Meister der Regionalliga Nordost steigt nur jedes dritte Jahr direkt auf. Daran sind schon viele Vereine gescheitert.

Welche Prognose haben Julius Lukas und Fabian Wölfling für den Halleschen FC und was muss noch passieren, um den Abstieg zu verhindern?

Das alles und noch viel mehr gibt es in der aktuellen Folge von „Hinter den Headlines“.