Halle (Saale)/MZ. - Björn Höcke ist einer der bekanntesten und extremsten AfD-Politiker und will in diesem Jahr Ministerpräsident von Thüringen werden. Doch zuvor muss er sich in Sachsen-Anhalt vor Gericht verantworten. Bei einer Wahlkampfrede 2021 in Merseburg soll er eine verbotene Losung der Nazis verwendet haben. Es geht um den Ausruf „Alles für Deutschland!“, den vor allem die Sturmabteilung (SA) als Parole verwendete.

Neuer Podcast „Hinter den Schlagzeilen“ beleuchet die Hintergründe

Im neuen MZ-Podcast „Hinter den Headlines“ sprechen die MZ-Redakteure Max Hunger und Julius Lukas über die Hintergründe, eigene Recherchen und warum Björn Höcke auch in Sachsen-Anhalt Anhänger hat.

Was Höcke in Merseburg getan habe, sei „kein Kavaliersdelikt“, erklärt MZ-Landeskorrespondent Jan Schumann, der im Podcast als Experte zur Sprache kommt. Dem AfD-Politiker drohen nun bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Dass die Worte unbedacht gefallen sind, scheint eher unwahrscheinlich: „Höcke ist Geschichtslehrer, darum geht die Staatsanwaltschaft davon aus, er weiß, wovon er redet“, so Schumann.

Hohe Umfragewerte trotz oder wegen Höckes Eskapaden?

Schließlich soll er die verbotene Parole im Dezember 2023 bei einer Veranstaltung in Gera erneut verwendet haben. Ein im Podcast abgespielter Mitschnitt ist diesbezüglich ziemlich eindeutig.

Trotz oder gerade wegen solcher Äußerungen kann sich Höckes AfD in Thüringen über gute Umfragewerte freuen. Bei einer Umfrage des MDR im März 2024 war die AfD mit 29 Prozent mit Abstand stärkste Kraft vor der CDU mit 20 Prozent und der Linken mit 16 Prozent.

Doch warum ist das so? Und warum hat die AfD in Sachsen-Anhalt ein ganz besonderes Verhältnis zu Björn Höcke?

Das alles und noch viel mehr gibt es in der aktuellen Folge von „Hinter den Headlines“.

