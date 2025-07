Die Verhältnisse zum Tanzen bringen: In Leipzig zeigt die Schau „House of Banksy“ mehr als 150 Motive des polizeilich gesuchten Streetart-Superstars.

Leipzig/MZ. - Ein Geruch von Farbe klebt in der Nase, im Foyer wird noch gesprüht, zum Presserundgang in der Leipziger Innenstadt bildet sich am Eingang eine lange Schlange. Die Ausstellung „House of Banksy – An Unauthorized Exhibition“ entfaltet sich über drei Etagen auf 1.500 Quadratmetern. Zwischen nachgebauten Straßen, inszenierten Bohrgeräuschen, Steinen und Müll wird einem der teuersten Künstler der Gegenwart gehuldigt.