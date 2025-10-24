LIVE:
Straftäter ändern Geschlechtseintrag Um Missbrauch zu verhindern: Justizministerinnen fordern Korrektur des Selbststimmungsrechts
Die Justizministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern eine Korrektur das Selbstbestimmungsrechts, mit dem Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern können. Im Fokus ist auch der Fall der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich.
24.10.2025, 15:16
Magdeburg/MZ - Aus Sorge um Missbrauch des seit 2024 geltenden Selbstbestimmungsgesetzes fordern die Justizministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Korrektur. Konkret geht es um die Regelung, mit der Personen ohne vorherige Prüfung ihren Geschlechtseintrag ändern können.