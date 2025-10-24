Die Justizministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern eine Korrektur das Selbstbestimmungsrechts, mit dem Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern können. Im Fokus ist auch der Fall der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich.

Rechtsextremistin Liebich: Nach Änderung des Geschlechtseintrags legte die Staatsanwaltschaft Halle den Haftantritt in einem Frauengefängnis fest.

Magdeburg/MZ - Aus Sorge um Missbrauch des seit 2024 geltenden Selbstbestimmungsgesetzes fordern die Justizministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Korrektur. Konkret geht es um die Regelung, mit der Personen ohne vorherige Prüfung ihren Geschlechtseintrag ändern können.