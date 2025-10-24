24,4 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in Betriebsrenten - in einem früheren Jahr war es sogar das Doppelte. Sachsen-Anhalts Medienminister Robra mahnt zu schnellen Einsparungen.

MDR gibt Rundfunkbeitrag von 111.000 Haushalten für Pensionen aus

Magdeburg/MZ - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat im vergangenen Jahr die Rundfunkbeiträge von 111.000 Beitragszahlern benötigt, um die Altersversorgung seiner Mitarbeiter zu finanzieren. 24,4 Millionen Euro flossen laut Geschäftsbericht 2024 in Pensionsrücklagen.