  4. Teure Altersversorgung: MDR gibt Rundfunkbeitrag von 111.000 Haushalten für Pensionen aus

24,4 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in Betriebsrenten - in einem früheren Jahr war es sogar das Doppelte. Sachsen-Anhalts Medienminister Robra mahnt zu schnellen Einsparungen.

Von Hagen Eichler 24.10.2025, 18:00
Die MDR-Zentrale in Leipzig
Die MDR-Zentrale in Leipzig (Foto: Hagen Eichler)

Magdeburg/MZ - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat im vergangenen Jahr die Rundfunkbeiträge von 111.000 Beitragszahlern benötigt, um die Altersversorgung seiner Mitarbeiter zu finanzieren. 24,4 Millionen Euro flossen laut Geschäftsbericht 2024 in Pensionsrücklagen.