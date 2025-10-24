Die Schilf-Glasflügelzikade ist nur wenige Millimeter groß, für Bauern aber das Grauen. Die Insekten verderben ganze Ernten. Wirksames Gegenmittel? Gibt es bislang nicht. Doch in Sachsen-Anhalt werden nun Maßnahmen erprobt.

„Es ist ein Trauerspiel“: Die Minister Alois Rainer (CSU, li.) und Sven Schulze (CDU, Mi.) begutachten mit Frank Ordon, Präsident des Kühn-Instituts, auf dem Acker die „Gummirüben“.

Leitzkau/MZ - Landesagrarminister Sven Schulze (CDU) wiegt eine mit Erde verkrustete Zuckerrübe in den Händen. Er greift zur Wurzel und biegt sie. Als wäre sie aus Weingummi, gibt die sonst zähe Feldfrucht nach. Neben ihm wirft Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) einen Blick auf die Gummi-Rübe. Über den Ministern zieht sich eine dunkelgraue Wolkenfront zusammen. Wie passend. Die Politiker werfen sich einen finsteren Blick zu. Ihnen ist offenbar klar: Die Lage ist ernst.